Нардеп Железняк назвал дату рассмотрения закона о мобилизации на Украине

Депутат Народной рады Ярослав Железняк заявил, что закон о мобилизации на Украине примут на следующей неделе. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, 10-11 июня Рада рассмотрит три закона: о мобилизации, о внесении в Уголовный кодекс положений о нарушениях в ходе мобилизации и закон о мобилизации судимых лиц.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отказе от планов мобилизовать 500 тыс. человек.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.