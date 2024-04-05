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Советник главы ДНР заявил, что российские военные находятся в пригороде Часова Яра

Советник главы ДНР Гагин: ВС РФ находятся в 500 метрах от Часова Яра

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска вошли в пригород Часова Яра, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, от позиций ВС РФ до самого города остается около 500 метров. Гагин отметил, что украинцы возвели достаточно серьезный укрепрайон, поэтому продвижение российских военных ведется поэтапно. Он заявил, что главной задачей является сохранение личного состава.

«Противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часове Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, и они подготовились.», — сказал Гагин.

Утром 5 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины отошли с некоторых позиций на окраинах города Часов Яр.

Назначенный Киевом глава Часова Яра Сергей Чаус назвал ситуацию в городе критической с точки зрения военных действий.

Часов Яр находится в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Часовоярской городской общины. Расположен в северной части Донецкой области на канале Северский Донец — Донбасс.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о ситуации в Часове Яре.

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