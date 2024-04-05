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Летящий светящийся объект заметили в небе у Ирана и Ирака

Летящий светящийся объект заметили в небе между Ираном и Ираком

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На границе между Ираном и Ираком очевидцы наблюдали полет светящегося объекта. Видео с этим объектом было опубликовано в социальных сетях, о происшествии написало агентство Jamaran.

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности в регионе после авиаудара израильских Военно-воздушных сил по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. Пока не появилось объяснений о природе этого объекта, отмечает агентство.

1 апреля ВВС Израиля атаковали здание рядом с посольством Ирана в Дамаске.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к израильским властям и угрожал ответными действиями за атаку. По некоторым данным, Иран планирует нанести удар на территорию Израиля в течение ближайших 48 часов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран годами действовал против Израиля как напрямую, так и через собственные прокси, поэтому Израиль должен был нанести ответный удар. Также израильский премьер процитировал древний принцип «око за око», заявив о готовности отвечать причинением вреда на причинение вреда.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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