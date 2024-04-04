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Военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ

Военэксперт Баранец: ВСУ испытывают колоссальную нехватку живой силы

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» прокомментировал закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, о снижении призывного возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет. По словам эксперта, такое решение украинского лидера обусловлено растущим кризисом с кадровым составом ВСУ.

«Я не исключаю, что скоро Зеленский будет призывать в Вооруженные силы одноногих, одноруких, одноглазых и одноухих своих граждан. Все это, безусловно, идет от недоброй жизни, потому что украинской армии не хватает солдат для так называемых мясных штурмов. Он загребает уже калек и людей, которым ни место на фронте», — сказал Баранец.

Он добавил, что украинская сторона скрывает количество заведенных уголовных дел на мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации.

2 апреля Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее французский политик указал на планы Зеленского воевать до последнего украинца.

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