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Шойгу заявил, что у России имеются сведения об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Шойгу заявил министру обороны Франции об украинском следе в теракте в «Крокусе»

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Министр обороны Франции выразил Шойгу соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», но настойчиво пытался убедить в непричастности Киева и западных стран к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (организация запрещена в России).

При этом Шойгу сообщил, что у России имеются сведения об украинском следе в организации теракта. Он отметил, что киевские власти ничего не делают без одобрения со стороны Запада.

Вечером 3 апреля Лекорню заявил, что Франция не располагает данными о связи теракта в «Крокусе» с Украиной.

В этот же день американский журналист Сеймур Херш сказал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) якобы отправило в Россию информацию о подготовке теракта в Москве с пометкой «срочно».

Ранее сообщалось, что в Москве суды выдворили более 400 мигрантов после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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