Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска получают наркотики из Германии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, наркотики и психотропные вещества для украинских солдат поставляют немецкие волонтеры, тем самым «губят их судьбы».

«Вместе с гуманитарной помощью члены немецкой волонтерской организации «Medical Responce Crew» Бен, Нильс Таль и Стевен Терещенко-Штуцер поставляют в 15 подразделений на ЛБС амфетамин и прочую гадость», — пишет чиновник.

Он добавил, что пленные солдаты ВСУ об этом рассказывали. Руководство украинских войск в курсе, что они могут купить наркотики прямо на передовой. Командование ВСУ все устраивает, так как они имеют прибыль от торговли наркотиками, к тому же одурманенные солдаты не могут противиться их приказам, резюмировал Сальдо.

До этого на Украине выдали первую лицензию, позволяющую лечить военнослужащих с помощью наркотических веществ в полевых условиях на догоспитальном этапе.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.