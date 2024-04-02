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Шойгу рассказал, сколько территорий перешло под контроль России с начала года

Шойгу: в 2024 году под контроль РФ перешли 403 кв. км территорий новых регионов

За три месяца 2024 года под контроль российской армии перешли 403 квадратных километра территории новых регионов. Об этом со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу сообщает РБК.

На селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России Шойгу заявил, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины продолжает снижаться благодаря усилиям российской армии. Общие потери ВСУ с начала года в Минобороны оценили в 80 тыс. человек, 1200 танков и других боевых бронированных машин.

Министр напомнил, что в марте российскими военными были заняты пять населенных пунктов: Орловка, Тоненькое, Невельское, Мирное и Красное.

В течение марта российская армия нанесла 190 групповых и два массированных удара по территории Украины — в основном по военным объектам и энергетической инфраструктуре. Из строя были выведены ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС в Харьковской области, серьезные повреждения получили Бурштынская и Ладыжинская ТЭС на западной Украине.

Это стало «ассиметричным ответом на действия Киева» с попытками перенести боевые действия на российскую территорию. По словам министра, украинская сторона при этом прибегала к актам терроризма и обстрелам мирного населения.

28 марта Шойгу вручил генералу «Золотую звезду» за взятие Авдеевки.

30 марта Шойгу проверил выполнение госзаказов на алтайских предприятиях ОПК.

Ранее Шойгу похвалил мотострелковый полк за успехи на спецоперации.

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