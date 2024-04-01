Шойгу наградил российских военных медалями «Золотая Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, Шойгу также поздравил военных, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским формированиям, участвующим в СВО.

28 марта министр обороны вручил медаль «Золотая звезда» Героя России командующему войсками Вооруженных сил (ВС) РФ «Центр» генералу-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки.

До этого Шойгу направил письмо командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, проявившимся в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения полка участвовали в операции по взятию Мариуполя, а также сражались в ЛНР и ДНР.

Ранее Шойгу потребовал ускорить строительство объектов ОПК в Алтайском крае.