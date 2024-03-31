Украинские офицеры рассказали, что солдаты, набираемые государством, слишком стары и больны для участия в боевых действиях. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на офицера батальона «Волки Да Винчи» Алину Михайлову и анонимные источники из ряда украинских военачальников.

«Призывники <...> зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не мотивированы», — рассказала источник издания.

Согласно данным одного из украинских военных, из 200 призывников, поступивших в бригаду, лишь 25 проявили желание воевать.

В статье отмечается, что в связи со столь отчаянным положением некоторые армейские подразделения берут на себя функцию набора личного состава, применяя маркетинговые технологии для привлечения новобранцев, убеждая их в том, что риски не вернуться домой «не так уж велики».

«Это похоже на рынок <…>. Нужно пытаться найти людей с помощью маркетинговых методов», — заявил другой военный.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что за одну неделю ВСУ потеряли в боях под Авдеевкой почти две тысячи солдат, а также десятки орудий и машин.

Ранее на Украине заявили о страхе перед ВСУ у граждан.