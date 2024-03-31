Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Офицеры ВСУ посетовали на недостатки внутри армии

NYT: офицеры ВСУ жалуются на возраст, болезни и отсутствие мотивации у солдат

close
100%
AP

Украинские офицеры рассказали, что солдаты, набираемые государством, слишком стары и больны для участия в боевых действиях. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на офицера батальона «Волки Да Винчи» Алину Михайлову и анонимные источники из ряда украинских военачальников.

«Призывники <...> зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не мотивированы», — рассказала источник издания.

Согласно данным одного из украинских военных, из 200 призывников, поступивших в бригаду, лишь 25 проявили желание воевать.

В статье отмечается, что в связи со столь отчаянным положением некоторые армейские подразделения берут на себя функцию набора личного состава, применяя маркетинговые технологии для привлечения новобранцев, убеждая их в том, что риски не вернуться домой «не так уж велики».

«Это похоже на рынок <…>. Нужно пытаться найти людей с помощью маркетинговых методов», — заявил другой военный.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что за одну неделю ВСУ потеряли в боях под Авдеевкой почти две тысячи солдат, а также десятки орудий и машин.

Ранее на Украине заявили о страхе перед ВСУ у граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами