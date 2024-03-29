Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу в семи регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Судя по картам, тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях. Первым регионом, где была объявлена тревога, стала Харьковская область.

Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

В Минобороны РФ заявляли, что атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Один из самых массированных ударов по объектам украинской энергетики произошел рано утром 22 марта. В Минобороны России эти действия назвали «ударами возмездия» после атак диверсантов у границ Белгородской области.

29 марта Минэнерго Украины призвало не раскрывать цели и последствия российских ударов по энергетическим объектам страны, а также не обнародовать данные об отключениях и дефиците электроэнергии.

Ранее специалист назвал цель ударов по энергообъектам Украины.