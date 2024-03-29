В Госдуме назвали цинизмом жалобы главкома ВСУ на нехватку оружия

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал цинизмом заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о нехватке оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из уст Сырского заявления о нехватке оружия звучат цинично, учитывая, что украинские боевики ежедневно тратят сотни ракет и боеприпасов, осуществляя массированные атаки на российские мирные города и населенные пункты», — сказал Шеремет.

По мнению парламентария, своими жалобами на нехватку западного вооружения Сырский пытается скрыть большие провалы украинский армии на фронте.

Шеремет подчеркнул, что главком ВСУ компенсирует «свою низкую военную компетенцию» террором безоружного мирного населения приграничных городов России.

29 марта Сырский признал, что армия России имеет шестикратное превосходство в артиллерийских снарядах над украинской армией.

Ранее главком ВСУ заявил о подготовке Украиной резервов для нового наступления.