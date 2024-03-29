МО: армия России ночью мощно ударила по объектам энергетики и ПВО Украины

В ночь на 28 марта Российская армия нанесла мощный групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по энергетическим объектам Украины и силам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, при осуществлении атаки Вооруженные силы (ВС) России применили новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое оружие.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — заключается в отчете.

Объекты энергетики на Украине подверглись массированной атаке, прилеты зафиксированы в разных регионах. Минэнерго Украины на фоне обострения ситуации призвало граждан, предприятия и СМИ не раскрывать подробности ударов и проблем с электричеством. Тем не менее известно, что аварийные отключения света действуют минимум в двух регионах. К вечеру ситуация может ухудшиться, предупредило «Укрэнерго». При этом российское Минобороны о новых ударах пока не сообщало. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию С-300 ВСУ.