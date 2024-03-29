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Воюющий за ВСУ гражданин Польши признал гибель соотечественников на Украине

Наемник из Польши Миткевич подтвердил гибель соотечественников на Украине

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Umit Bektas/Reuters

Гражданин Польши, с мая 2022 года воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, признал в эфире радиостанции RMF FM присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против России.

Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос о количестве граждан Польши, воюющих на Украине, Миткевич заявил, что не хотел бы говорить об этом, но при этом назвал цифру, не соответствующую официальным данным.

По его словам, «их немного», погибли до 20 поляков.

Министерство обороны РФ сообщало, что на Украине с начала российской специальной военной операции уничтожены более 5,8 тысячи иностранных наемников, в том числе 1427 — граждан Польши.

20 марта Telegram-канал Mash сообщал, что снайперы Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации выявили группу из 12 польских наемников, сражающихся на стороне украинской армии, и нейтрализовали их за одну минуту.

Ранее Украине разрешили вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях.

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Операция на Украине
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