ВСУ обстреляли деревню в Курской области

Деревня Внезапное в Кореневском районе Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадал центр населенного пункта, где зафиксировано семь прилетов. Обстрел привел к тому, что деревня оказалась обесточена.

Старовойт отметил, что ремонтные бригады приступят к работе по восстановлению энергоснабжения, когда на территории будет безопасно. Пока нет информации о том, какие повреждения вызвал обстрел, добавил губернатор.

ВСУ почти ежедневно обстреливают приграничные российские регионы, в частности Белгородскую и Курскую области. Причем удары приходятся, как правило, по гражданским объектам.

До этого сообщалось, что расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Запад» поразили расчеты минометов ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.

Ранее Минобороны РФ описало бои военных с диверсионно-разведывательными группами при поддержке ВСУ в приграничных районах Белгородской и Курской областей.