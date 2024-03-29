Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли деревню в Курской области

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле деревни Внезапное со стороны ВСУ

close
100%
Роман Старовойт' class="item-image" >
Телеграм-канал Роман Старовойт

Деревня Внезапное в Кореневском районе Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадал центр населенного пункта, где зафиксировано семь прилетов. Обстрел привел к тому, что деревня оказалась обесточена.

Старовойт отметил, что ремонтные бригады приступят к работе по восстановлению энергоснабжения, когда на территории будет безопасно. Пока нет информации о том, какие повреждения вызвал обстрел, добавил губернатор.

ВСУ почти ежедневно обстреливают приграничные российские регионы, в частности Белгородскую и Курскую области. Причем удары приходятся, как правило, по гражданским объектам.

До этого сообщалось, что расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Запад» поразили расчеты минометов ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.

Ранее Минобороны РФ описало бои военных с диверсионно-разведывательными группами при поддержке ВСУ в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами