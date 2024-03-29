Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва

Во время осеннего призыва в России в 2023 году на службу призвали 130 тысяч человек. Об этом сообщил РИА Новости замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

По его словам, задание на период осенней призывной кампании выполнили в полном объеме. Замначальника управления отметил, что особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, куда направили 500 человек.

Цимлянский отметил, что наиболее организованно призыв прошел в Бурятии, Северной Осетии, Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской и Московской областях, а также в Москве.

С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста увеличилась до 30 лет. В августе 2023 года президент России подписал закон, изменяющий максимальный возраст призыва с 27 до 30 лет. Однако тех, кому 27 лет исполнилось в 2023 году, этой весной призывать не будут.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские призывники не будут участвовать в СВО.