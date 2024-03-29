Сырский заявил о новом наступлении ВСУ

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что сейчас основной целью украинской армии является подготовка резервов для нового наступления. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — отметил главнокомандующий в беседе с журналистами.

По его словам, успех новой кампании будет зависеть от способности западных союзников Украины увеличить поставки вооружения и боеприпасов для украинской армии, которая сейчас испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов.

29 марта Сырский признал, что российская армия имеет шестикратное превосходство в артиллерийских снарядах над ВСУ.

До этого Сырский сообщил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

Ранее элитные подразделения ВСУ обвинили президента Украины Владимира Зеленского и командование в грядущих неудачах на фронте.