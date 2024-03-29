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В ЛНР сообщили об увеличении разнообразия используемых ВСУ беспилотников

Марочко: на Сватовско-Кременском участке появляются разные виды дронов ВСУ

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Shutterstock

Выросло количество разновидностей используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов и наземных дронов на Сватовско-Кременском участке в Луганской народной республике. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что речь идет о линии боевого соприкосновения от Макеевки (ЛНР) до Белогоровки.

По его словам, единственное, что объединяет украинские БПЛА, — это электронные компоненты управления и позиционирования. Марочко предположил, что на территории Украины могли наладить полукустарное производство дронов, комплектующие, вероятно, поставили западные страны.

Эксперт добавил, что серийные номера на украинских беспилотниках указывают на большой масштаб производства. При этом применение заводских дронов, переделанных для военных нужд, остается на прежнем уровне.

На это неделе военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, что ВСУ решили компенсировать дефицит боеприпасов с помощью беспилотников. По его словам, у Украины достаточные запасы дронов, их регулярно удается пополнять.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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