По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех подконтрольных Украине регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой украинские мониторинговые информресурсы.

Уточняется, что некоторые украинские регионы находятся в «красной зоне» предупреждения уже на протяжении нескольких часов, а остальные объявили тревогу недавно.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

До этого воздушная тревога была вновь объявлена в Киеве и Киевской области.

Тревога также прозвучала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».