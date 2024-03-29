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В Канаде заявили об «опустошении кладовки» из-за Украины

Минобороны Канады заявило об опустошении из-за помощи Киеву

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Global Look Press

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна «опустошила кладовку» из-за военных поставок Украине. Об этом сообщает газета Globe and Mail.

По оценке главы ведомства, у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать Киеву.

«Мы пошли и опустошили кладовку», — резюмировал Блэр.

Представитель канадских военных договорился с Киевом о том, что Оттава будет закупать украинские дроны и сразу же передавать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Блэр также отметил, что поддерживать Украину Канаде мешает ее же бюрократия.

Председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил на днях, что, если США не окажут финансовую помощь Украине, денег Киеву хватит всего на несколько месяцев.

Между тем эксперты смотрят на ситуацию более пессимистично. По их оценкам, мартовская помощь иностранных партнеров Украины (около $7 млрд от МВФ, ЕС и Канады) вряд ли даст стране комфорт более чем на два месяца.

24 марта сообщалось, что Украина получила от Японии очередной заем в размере $230 млн.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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