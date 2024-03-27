ФРГ увеличит контингент в рамках миссий ЕС в Грузии и Армении

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга заявил, что Берлин увеличит свой контингент в рамках миссий Евросоюза в Грузии и Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для гражданской миссии ЕС в Армении максимальное количество сотрудников полиции будет повышено с 15 до 25, для наблюдательной миссии Европейского Союза в Грузии контингент вырастет с 20 до 30», — поделился Хебештрайт.

Он добавил, что контингент ФРГ с Сомали также будет увеличен с 10 до 20 сотрудников.

До этого ТАСС сообщало, что Германия намерена внести еще больший разлад в отношения между Москвой и Ереваном и предлагает Армении финансовую помощь за вывод пограничников РФ с территории страны и другие шаги против России.

ФРГ предлагает не только предоставить Армении деньги, но и поддержать власти страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в вопросе удержания армян из Нагорного Карабаха от эмиграции в Европу.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.