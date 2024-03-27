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В Подмосковье на садовом участке обнаружили дрон с коробкой

Shot: жители Раменского нашли на участке квадрокоптер с примотанной коробкой

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Телеграм-канал Shot

Жители подмосковного Раменского нашли на садовом участке квадрокоптер с примотанной коробкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что дрон был обнаружен на участке жительницы садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Жемчужина» в деревне Поповка. Женщина сразу вызвала экстренные службы — прибывшие саперы обнаружили, что на квадрокоптере нет взрывчатки.

Представители экстренных служб пришли к выводу, что квадрокоптер является частным, сотрудники устанавливают владельца беспилотного летательного аппарата.

До этого стало известно, что российские силы ПВО уничтожили 210 беспилотников ВСУ за сутки.

Также в ночь на среду, 27 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 18 воздушных целей, его информацию подтвердили в Минобороны.

Ранее на Курской АЭС доложили о состоянии станции на фоне атак украинских дронов.

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