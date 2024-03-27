Стало известно об ударе ПВО Украины по гражданскому объекту в Харькове

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины случайно нанесла удар по гражданскому объекту в Харькове. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В ходе нештатного срабатывания системы украинской противовоздушной обороны ракета западного зенитного комплекса, который располагался в северных кварталах населенного пункта, ударила по гражданскому объекту», — отметил Марочко.

Он уточнил, что на место случившегося прибыли аварийно-спасательные службы и представители Службы безопасности Украины (СБУ), которые обязаны были скрыть факт «дружественного» огня.

Также Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины бросало на штурмы в Харьковской области недавно мобилизованных солдат. Он отметил, что таком образом украинское командование пытается сократить потери опытных и «мотивированных солдат».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.