Армия Израиля штурмует больничный комплекс на юге Газы

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмуют палестинский медицинский комплекс «Насер», находящийся в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, израильские военные окружили территорию больницы и арестовали несколько ее сотрудников и беженцев, находившихся внутри здания. Бойцы ЦАХАЛ «открыли огонь по молодым людям из числа перемещенных лиц», которые не согласились выполнить приказ покинуть медкомплекс, заявляет Al Jazeera.

До этого сообщалось, что палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) не может связаться с медицинским персоналом больничного комплекса «Аль-Амаль», расположенного на юге сектора Газа, где Израиль проводит военную операцию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее Израиль обвинил ХАМАС в «бредовых» требованиях по прекращению огня в Газе.