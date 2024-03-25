В Одессе произошли новые взрывы

В Одессе раздались новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробностей нет. Местные власти пока не комментировали произошедшее.

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе после удара по объекту энергетической инфраструктуры была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций водоканала.

В ночь на 25 марта издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Одессе.

В этот же день Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли несколько ракетных ударов по центрам принятия решения в Киеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.