В Курской области опровергли сообщения о новой мобилизации

Власти Курской области опровергли информацию о проведении новой мобилизации. Об этом говорится в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Как заявили региональные власти, спецслужбы Украины продолжают информационные вбросы в Курской области.

«Сейчас ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины. — «Газета.Ru») активно распространяет поддельный документ о новой мобилизации. Информация не соответствует действительности», — сообщило правительство.

19 марта сообщалось, что в Мурманской области весенний призыв пройдет с использованием лишь бумажных повесток. В военном комиссариате города сообщили, что электронных повесток в регионе не будет, новобранцы получат «классические» предписания явиться в военкоматы.

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что пятьсот тысяч мобилизованных сходили в отпуск, из них только 62 человека не поехали назад в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее французский генерал призвал бороться с Россией при помощи фейков.