Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Ростовской областью сбиты 11 беспилотников

Минобороны РФ: системы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Ростовской областью

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка атаки украинских войск была пресечена в ночь на 25 марта.

До этого губернатор региона Василий Голубев сообщал, что ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошло возгорание.

24 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Цаповка Борисовского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата.

До этого Гладков рассказал о последствиях воздушных атак на Белгород 24 марта. Повреждения получили 214 квартир, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта, девять хозяйственных субъектов, а также 40 автомобилей.

Ранее над Белгородской областью уничтожили более 20 реактивных снарядов ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами