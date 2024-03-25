Над Ростовской областью сбиты 11 беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка атаки украинских войск была пресечена в ночь на 25 марта.

До этого губернатор региона Василий Голубев сообщал, что ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошло возгорание.

24 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Цаповка Борисовского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата.

До этого Гладков рассказал о последствиях воздушных атак на Белгород 24 марта. Повреждения получили 214 квартир, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта, девять хозяйственных субъектов, а также 40 автомобилей.

Ранее над Белгородской областью уничтожили более 20 реактивных снарядов ВСУ.