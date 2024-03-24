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На Украине сообщили о взрывах во Львовской области

На Украине сообщили о взрывах во Львовской области из-за работы ПВО

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Shutterstock

Новые взрывы раздались ночью во Львовской области на Украине. Причиной шума стала работа ПВО, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Работает ПВО», — написал он в Telegram-канале.

Другой информации Козицкий не привел. В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Этой же ночью в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины трижды были взрывы. Местные власти не комментировали ситуацию.

В ночь на 24 марта взрывы также были зафиксированы в Хмельницкой области. Подробности украинские СМИ не привели, местные власти также не стали комментировать информацию.

Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, серены звучат в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях на Украине.

Ранее стало известно о взрыве в Харькове.

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