На Украине сообщили о взрывах во Львовской области

Новые взрывы раздались ночью во Львовской области на Украине. Причиной шума стала работа ПВО, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Работает ПВО», — написал он в Telegram-канале.
Другой информации Козицкий не привел. В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Этой же ночью в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины трижды были взрывы. Местные власти не комментировали ситуацию.
В ночь на 24 марта взрывы также были зафиксированы в Хмельницкой области. Подробности украинские СМИ не привели, местные власти также не стали комментировать информацию.
Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, серены звучат в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях на Украине.
Ранее стало известно о взрыве в Харькове.