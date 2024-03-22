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В «Ростехе» объяснили, как получилось восстановить производство мощных бомб

«Ростех»: благодаря расконсервации мощностей выросло производство бомб ФАБ-3000

Производство авиационных бомб различных калибров, в том числе особо мощных ФАБ-3000 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УПМК), получилось нарастить благодаря расконсервации мощностей российских оборонных предприятий. Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации «Ростех».

В корпорации отмечают, что производство полутонных ФАБ-500, которые первыми массово получили модули УМПК, выросло многократно, в то время как более мощных ФАБ-1500 — в два раза. Также получилось запустить массовое производство ФАБ-3000.

«Достичь таких результатов удалось благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления артиллерийских и авиационных средств поражения с использованием современного высокотехнологичного  оборудования», — сообщили в «Ростехе».

До этого военный эксперт Леонков рассказал о применении ФАБ-3000 для укрепленных объектов, по типу «Азовстали» в Мариуполе.

Ранее военный эксперт Кнутов заявил, что украинские системы ПВО бессильны перед ФАБ-500.

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