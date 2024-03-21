В Киеве после серии взрывов зафиксировали новые повреждения на предприятиях

В Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Он отметил, что оба предприятия находятся в Подольском районе города. Однако других подробностей градоначальник не привел.

Позже Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и в нежилом помещении в этом районе.

Помимо Киева взрывы произошли в Житомирской области Украины. По данным издания «Суспільне новини», сообщалось о работе системы ПВО. Появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы.

Издание «Дзеркало тижня» («Зеркало недели») пишет о повреждении предприятия в Подольском районе Киева и взрывах в Житомирской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове прозвучали взрывы.