По расположению иностранных наемников действительно был нанесен удар в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

«В Харькове достаточно много баз наемников появилось. [Ударом] поражена одна из них», — заявил источник агентства.

При этом не указывается, какой урон понесли наемники и их пункт дислокации в Харькове.

До этого российская армия ударила по заводу в Харькове, где дислоцировались военнослужащие Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые участвовали в нападениях на Белгородскую область.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пояснил, что на заводе «было расположение личных сил», сюда недавно прибыли военные ГУР из числа тех, кто пытался штурмовать Белгородскую область.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.