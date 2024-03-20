Для участников СВО внедряются электронные удостоверения ветерана боевых действий

В России внедряются электронные удостоверения ветерана боевых действий, позволяющие участникам специальной военной операции получать выплаты в беззаявительном порядке. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщает РИА Новости.

О внедрении новшеств стало известно на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу проинформировал собравшихся, что по его поручению в Минобороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий. С их помощью участники СВО смогут в беззаявительном порядке получать выплаты по линии военного ведомства, а также положенные им федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и другие льготы и услуги.

Соответствующее распоряжение правительства было подписано 16 марта.

«Это делается для более эффективного обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов», — пояснил министр.

По его словам, на сегодняшний день поступило более 70 тысяч заявлений на получение электронного удостоверения.

19 марта сообщалось, что в России появится формат пластиковых карт для удостоверений ветеранов.

Ранее стало известно, что в электронный формат будут переводить также документы об образовании.