Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине размером около €500 миллионов. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на базе ВВС США в ФРГ Рамштайн, где проходит встреча контактной группы по Украине.

«К этой встрече мы сформировали очередной пакет объемом почти полмиллиарда евро», — заявил он.

До этого сообщалось, что Писториус не одобрил идею лидера парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха о заморозке конфликта на Украине.

12 марта сообщалось, что Писториус отверг идею министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине. По идее Кэмерона, так Берлин формально мог снять с себя ответственность за передачу боеприпасов Киеву. После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин готов рассмотреть предложение Кэмерона о круговом обмене ракетами.

Ранее глава МИД Британии Кэмерон рассказал, к чему приведет победа РФ на Украине.