ВСУ обстреляли жилой дом в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным властей, повреждения получили шесть квартир с седьмого по девятый этаж. Сейчас на месте работают спасатели. Предположительно, под завалами может находиться человек, отметили в администрации.

Накануне в Курской области поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелам со стороны Украины. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

До этого в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали два местных жителя. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинский снаряд прилетел в частный жилой дом в селе Гора-Подол и задел местную жительницу. Врачи диагностировали у женщины слепое ранение головы. Другой снаряд сдетонировал рядом с еще одним частным домом и нанес осколочные ранения головы и плеча мужчине. Пострадавших вывезли бойцы самообороны и передали медикам.

Ранее около девяти тысяч детей решили эвакуировать из Белгородской области в другие российские регионы из-за обстрелов.