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Глава минобороны Южной Кореи заявил, что не может дать оценку событиям в Буче

Министр обороны Южной Кореи о событиях в Буче: мне неуместно давать свои оценки

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Serhii Nuzhnenko/AP

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что не может дать оценку украинской версии событий в Буче, пока она не подтверждена в ходе расследования как факт. Об этом он сообщил на пресс-конференции с иностранными СМИ, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать версию Украины.

«Что касается российской «резни в Буче», то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — сказал Син Вон Сик.

Он также раскритиковал действия России в украинском конфликте и добавил, что южнокорейское правительство осуждает их и считает, что они не должны происходить.

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что отказ предоставить Москве и СМИ подробной информации о событиях в Буче доказывает, что это была инсценировка, которая была исполнена Украиной при помощи Вашингтона и Лондона.

Ранее сообщалось, что РФ начала расследование касательно участия Британии в событиях на территории Бучи.

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