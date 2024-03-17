Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два местных жителя

Два человека ранены при обстреле ВСУ Грайворонского округа Белгородской области

close
100%
belregion.ru

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали два местных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть двое пострадавших», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, украинский снаряд прилетел в частный жилой дом в селе Гора-Подол и задел местную жительницу. Врачи диагностировали женщине слепое ранение головы. Другой снаряд сдетонировал рядом с еще одним частным домом и нанес осколочные ранения головы и плеча мужчине. Пострадавших вывезли бойцы самообороны и передали медикам. В настоящее время мужчина и женщина госпитализированы, им экстренно оказывают помощь врачи.

«В Грайвороне в 10 частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — добавил Гладков.

По его словам, зарегистрированы повреждения на территории трех хозяйственных объектах и в школе. Два беспилотника-камикадзе врезались в две машины. В поселке Горьковский разрушения зафиксированы в четырех домах и одной машине. В селе Козинка сгорел жилой частный дом.

«Водоснабжение в округе восстановлено», — отметил губернатор.

При этом работы по возобновлению подачи электричества пока продолжаются. Без электроэнергии на данный момент остаются 13 населенных пунктов.

Перед этим в Белгороде объявлялась ракетная опасность.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на поселок Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами