При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два местных жителя

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали два местных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть двое пострадавших», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, украинский снаряд прилетел в частный жилой дом в селе Гора-Подол и задел местную жительницу. Врачи диагностировали женщине слепое ранение головы. Другой снаряд сдетонировал рядом с еще одним частным домом и нанес осколочные ранения головы и плеча мужчине. Пострадавших вывезли бойцы самообороны и передали медикам. В настоящее время мужчина и женщина госпитализированы, им экстренно оказывают помощь врачи.

«В Грайвороне в 10 частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — добавил Гладков.

По его словам, зарегистрированы повреждения на территории трех хозяйственных объектах и в школе. Два беспилотника-камикадзе врезались в две машины. В поселке Горьковский разрушения зафиксированы в четырех домах и одной машине. В селе Козинка сгорел жилой частный дом.

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«Водоснабжение в округе восстановлено», — отметил губернатор.

При этом работы по возобновлению подачи электричества пока продолжаются. Без электроэнергии на данный момент остаются 13 населенных пунктов.

Перед этим в Белгороде объявлялась ракетная опасность.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на поселок Белгородской области.