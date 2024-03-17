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В США указали на необходимость расширения мобилизации на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус: Украине нужно расширить мобилизацию и изменить ротацию

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус заявил, что Киеву необходимо расширить мобилизацию в вооруженные силы и изменить правила ротации военнослужащих. Своим мнением он поделился в интервью газете La Stampa.

По словам Петреуса, сейчас первую линию украинской обороны держат военные старше 40 лет.

До этого депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко заявлял, что законопроект о мобилизации на Украине, скорее всего, будет принят в середине апреля.

Газета Financial Times со ссылкой на украинское оборонное ведомство писала, что мобилизация на Украине необходима, чтобы заменить 330 тысяч военных, находящихся на поле боя. В МО Украины уточнили, что новобранцы должны будут компенсировать потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также быть способными выполнять другие военные задачи в зависимости от ситуации на передовой.

13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Он отмечал, что с момента своего назначения главой ВСУ успел поработать в двух бригадах. В обеих постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения подразделений российской армии.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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Операция на Украине
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