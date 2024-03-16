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На Украине уволили представителя командования Воздушных сил Игната

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Игнат перешел на другой пост

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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил в своем Telegram-канале, что представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат уволен с поста в связи с переходом на другое направление.

«Он останется в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении», — говорится в публикации.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.

До этого стало известно, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный будет назначен на должность посла Украины в Великобритании, сообщил украинский МИД. Лондону уже направили соответствующий запрос на агреман. Президент Владимир Зеленский поспешил уточнить, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский командир бесследно исчез после перепалки под Авдеевкой.

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