Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал цели ДРГ, пытающихся прорваться на территорию РФ

Военэксперт Баранец: ВСУ пытаются продемонстрировать, что граница РФ не защищена

close
100%
Alina Smutko/Reuters

В первую очередь, украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются прорваться на территорию России ради пиара. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. По его мнению, целью диверсантов является демонстрация незащищенности российских границ.

«Показать как западным, так и российским политикам и обществу факт того, что «российская граница плохо охраняется, а мы здесь гуляем», — сказал эксперт.

Также, по его словам, противник пытается вызвать недовольство в российском обществе накануне президентских выборов.

14 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские ДРГ продолжают попытки проникнуть на территорию региона. Позднее Минобороны РФ опубликовало кадры разгрома диверсантов.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны РФ заявило, что отбиты все нападения, граница не нарушена. По российским сводкам, Украина потеряла 234 человека, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.

Ранее губернатор Курской области предупредил об опасности БПЛА в регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами