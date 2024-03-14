Военный эксперт назвал цели ДРГ, пытающихся прорваться на территорию РФ

В первую очередь, украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются прорваться на территорию России ради пиара. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. По его мнению, целью диверсантов является демонстрация незащищенности российских границ.

«Показать как западным, так и российским политикам и обществу факт того, что «российская граница плохо охраняется, а мы здесь гуляем», — сказал эксперт.

Также, по его словам, противник пытается вызвать недовольство в российском обществе накануне президентских выборов.

14 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские ДРГ продолжают попытки проникнуть на территорию региона. Позднее Минобороны РФ опубликовало кадры разгрома диверсантов.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны РФ заявило, что отбиты все нападения, граница не нарушена. По российским сводкам, Украина потеряла 234 человека, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.

Ранее губернатор Курской области предупредил об опасности БПЛА в регионе.