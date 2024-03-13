Названо число домов в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов ВСУ

В Белгородской области за прошедшие сутки более 120 зданий получили повреждения из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Помимо этого, повреждения получили автобус, экскаватор и 62 автомобиля. Всего за сутки ВСУ нанесли порядка 320 ударов по 16 районам области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке украинских дронов. По его словам, один из летательных аппаратов врезался в жилой дом и взорвался. Из-за этого у здания были частично выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил руководитель областной администрации.

Часть дронов направлялась к Белгородской ТЭЦ — их сбили сотрудники Росгвардии.

Ранее Гладков сообщал об обстреле села Тишанка в Белгородской области.