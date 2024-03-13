В Чехии назвали примерные сроки поставок закупленных снарядов на Украину

Первая партия артиллерийских снарядов, приобретенная странами — членами Европейского союза (ЕС) в рамках чешской инициативы по снабжению Украины боеприпасами, может быть отправлена в зону конфликта уже в июне. Об этом пишет новостной портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра.

Он отметил, что с момента заключения контракта о закупке снарядов и до начала их поставок на Украину должно пройти несколько недель. По словам Пояра, власти его страны ищут боеприпасы «во всех доступных местах».

При этом в ходе поисков Прага обращает внимание на то, чтобы снаряды продавались «по разумной цене» и имели «приемлемое качество». Однако советник премьер-министра республики не стал уточнять, с какими именно государствами Чехия подписала соглашения о закупке боеприпасов.

«Поставки [артиллерийских снарядов] могут начать поступать [на Украину] с июня», — добавил Пояр.

17 февраля чешский премьер-министр Петр Павел сообщил, что его страна нашла возможность закупить за границей около 800 тыс. артиллерийских боеприпасов. Как он сказал, в случае финансирования со стороны зарубежных партнеров Прага могла бы в течение нескольких недель передать эти снаряды Киеву.

Позже стало известно, что Германия решила присоединиться к чешской инициативе по помощи Украине. Тогда же официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт уточнил, что речь идет о закупке 155-миллиметровых боеприпасов.

Ранее в Чехии рассказали, сколько денег было собрано на закупку снарядов для Украины.