Пашинян пригрозил, что Армения выйдет из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности , если ОДКБ не ответит на поднятые Ереваном вопросы, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.

Пашинян рассказал, что Ереван просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится зона ответственности этой организации в Армении.

Он также добавил, что замораживание деятельности Армении в рамках ОДКБ является политическим решением.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Новость дополняется