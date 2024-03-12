В Херсоне прозвучали взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщила украинская газета «Общественное».

Однако издание не привело подробностей, где конкретно произошли взрывы. Вместе с этим воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявляли.

Кроме этого, украинское издание «Зеркало недели» в своем сообщило о взрывах в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Также журналисты пишут, что воздушная тревога объявлена в районе Харькова.

Накануне в Запорожье произошли несколько взрывов. На подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, заявил глава подчиненной Киеву администрации региона Иван Федоров. Он не уточнил, сколько объектов были повреждены и какие именно разрушения были получены.

Ранее власти Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта.