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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность на всей территории области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Утром 12 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

По возможности власти посоветовали местным жителям оставаться дома. При нахождении в помещении людей призвали не подходить к окнам.

В ночь на вторник, 12 марта, власти семи регионов РФ сообщили об атаках беспилотных летательных аппаратов. Так, в Белгородской области БПЛА сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки оказались обесточены несколько сел.

Также украинские беспилотники обезвредили в Воронежской, Курской, Нижегородской, Тульской и Московской областях.

В Орле беспилотник упал на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Андрей Клычков. Никто не пострадал. По информации ряда Telegram-каналов, загорелся резервуар с нефтепродуктами. «На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», — отметил губернатор.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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