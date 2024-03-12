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БПЛА атаковали Кстовскую промзону, возник пожар на установке по переработке нефти

Беспилотники атаковали Кстовскую промзону, горит установка по переработке нефти

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Shutterstock

Утром во вторник беспилотные аппараты атаковали промышленную зону в Кстове, где расположен объект топливно-энергетического комплекса, вызвав пожар на одной из установок для переработки нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Глава региона уточнил, что на объект топливно-энергетического комплекса произошла атака беспилотных летательных аппаратов, но в настоящее время специализированные службы уже работают на месте происшествия, задействованы все необходимые ресурсы для тушения возгорания на одной из установок по переработке нефти.

По предварительным данным, пострадавших нет. Был организован оперативный штаб.

Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников в Курске, а также о подобных инцидентах в Белгородской и Орловской областях. Согласно информации экстренных служб, один из резервуаров с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после атаки украинского беспилотника.

В районе Белгорода беспилотный аппарат сбросил четыре взрывных устройства, повредив линию электропередачи и лишив электричества семь населенных пунктов. Пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о недавно отраженной атаке дрона в Раменском городском округе, который направлялся в столицу.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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