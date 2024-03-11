Аналитик рассказал об опасениях Шольца из-за бесконтрольных ударов ВСУ по России

Канцлер Германии Олаф Шольц опасается того, что, если немецкие ракеты с дальностью действия свыше 500 км попадут на Украину, то украинские войска будут наносить бесконтрольные удары по целям в глубине территории России. Так считает основатель сайта MilitaryRussia.ru, обозреватель Дмитрий Корнев, цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

«Есть ощущение, что Шольц опасается эскалации ситуации, его позиции не очень прочные политические, возможно, он просто боится навредить России, так как у него есть планы дальнейшего сотрудничества с Российской Федерацией», — сказал он.

Ранее газета Politico писала, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отправки дальнобойных ракет Taurus Украине, поскольку боится конфронтации с Россией.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять на Украину ракеты Taurus.

Ранее стала известна позиция жителей ФРГ по вопросу передачи Taurus Киеву.