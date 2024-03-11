В Харькове поврежден объект инфраструктуры после взрывов

Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что ночью в Харькове был поврежден инфраструктурный объект.

В ночь на 11 марта украинский «5 канал» сообщал о взрывах в Харькове. Подробностей не было. В момент взрывов в регионе действовало предупреждение о воздушной тревоге.

Ночью также сообщалось о серии взрывов в Одессе.

7 марта украинское издание «Страна» сообщало, что в Харьковской области объявили принудительную и обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов. В областной администрации заявили, что родители с детьми должны выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводятся.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее экс-депутат Рады рекомендовал жителям Харькова эвакуироваться.