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В Госдуме заявили о возможной ликвидации американских солдат при уничтожении Patriot

Депутат ГД Шеремет: при ударе по Patriot в ДНР могли ликвидировать военных США

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Kacper Pempel/Reuters

В результате уничтожения ВС РФ двух ЗРК Patriot в ДНР могли быть ликвидированы американские военные. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, слова которого передает РИА Новости.

«При уничтожении ЗРК Patriot могли быть ликвидированы в том числе военные США», — заявил Шеремет.

9 марта сообщалось, что Вооруженные силы РФ поразили ударом из ракетного комплекса «Искандер» Patriot, стоящий на вооружении ВСУ.

После этого издание Forbes писало, что на приобретение новых систем ЗРК Patriot взамен двух уничтоженных под Покровском в ДНР может потребоваться до нескольких лет.

Также немецкий журналист Юлиан Репке заявлял, что Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним точного и результативного удара.

Ранее на Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot.

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