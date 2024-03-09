Недалеко от Одессы был уничтожен комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что комплекс был ликвидирован в ночь на 8 марта. Согласно заявлению силовых структур, в 2020 году на объект были допущены специалисты НАТО.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что Россия полностью уничтожила центр космической разведки «Овидиополь-2», расположенный в поселке Аккаржа Одесской области, в районе Днестровского лимана.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия не собирается устранять президента Украины Владимира Зеленского, так как для российской армии есть более приоритетные цели.

В ночь на 8 марта в Одессе была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны взрывы. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харьковской области Украины.

Ранее журналисты выяснили, как близко Зеленский был от места взрыва в Одессе.