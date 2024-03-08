Новейший истребитель США сертифицировали для несения ядерного оружия

Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицировали для несения ядерного оружия, заявил представитель программы истребителей. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

»«F-35A — это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие», — сказал источник.

По его словам, F-35 также стал первой с начала 1990-х годов платформой среди истребителей и бомбардировщиков, которую сертифицировали для подобных целей.

До этого в минобороны Сингапура заявили, что США использовали F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине.

В Пентагоне заявили, что Штаты не применяют F-35 на Украине. В МИД РФ после этого потребовали от Белого дома и Госдепа прокомментировать информацию о полетах F-35 над украинской территорией.

Ранее в ВВС Украины заявили о желании получить от Запада истребители F-35.