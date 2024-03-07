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Участвующим в СВО мусульманам разрешили не поститься в Рамадан

Российским военным-мусульманам разрешили не соблюдать пост в месяц Рамадан

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российским военным-мусульманам, участвующим в специальной военной операции (СВО), разрешается не соблюдать пост во время священного для верующих месяца Рамадан. Об этом заявил ТАСС глава Духовного собрания мусульман страны муфтий Альбир Крганов.

«Молимся за возвращение в здравии военнослужащих. Военным, учитывая, где они находятся, разрешается пропускать пост, это не станет нарушением шариата», — отметил он.

По словам Крганова, подобное отступление от норм ислама не станет нарушением религиозных правил со стороны военных. При этом муфтий заверил, что верующие с позитивным настроем вступают в месяц Рамадан в этом году.

«Надежды на хорошее, в том числе на исполнение поставленных целей в недавнем послании главы государства [Федеральному собранию], на установление порядка на окраине страны», — заключил Крганов.

Еще в октябре 2022 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывал жителей республик Северного Кавказа принимать активное участие в СВО. Он также назвал тогда боевые действия на Украине «войной христиан и мусульман с сатанизмом».

Ранее стало известно о постройке полевой мечети для российских военных на Краснолиманском направлении.

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